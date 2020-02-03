Киев, , 06:55 — REGNUM Власть на Украине сдает страну внешним силам, однако вряд ли будет лучше, если ее сметут. Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK призвала украинцев начать думать и разбираться в политических процессах.

Президент Украины Владимир Зеленский «идет не совсем тем путем, которым он сначала обещал», заявила Савченко. Исполнение данных им накануне выборов «очень хороших» обещаний «хромает». «Украинцы начинают не верить», — отмечает эксдепутат.

«Власть идет не туда, — убеждена Савченко. — Власть сдает страну под внешнее руководство и управление».

Изменить ситуацию может только организованное гражданское общество, отметила бывший депутат Рады. В то же время Савченко предостерегла граждан от свержения этой пусть и не самой хорошей власти, а призвала начинать думать головой, чтобы на следующих выборах каждый украинец мог сделать ответственный выбор.