Москва, , 05:53 — REGNUM Выход Великобритании из Европейского союза не окажет никакого влияния на российско-британские отношения, заявила британский посол в России Дебора Броннерт в интервью изданию «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнула, что Brexit касается отношений Лондона и Брюсселя и никак не скажется на британско-российских отношениях. «Я не ожидаю никакого влияния ни на российско-британские отношения, ни на простых граждан», — отметила Броннерт.

Напомним, 31 января состоялся выход Великобритании из состава Евросоюза.