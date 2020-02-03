Москва, , 05:42 — REGNUM Великобритания внимательно рассмотрит инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявила посол в России Дебора Броннерт в интервью «Коммерсантъ».

"Мы получили письмо с соответствующим предложением вечером 24 января и, конечно, серьёзно изучим такую возможность», — сказала Броннерт.

По её словам, данную инициативу планируется обсудить с другими странами-участниками.

Идея проведения саммита была высказана Путиным 23 января в Израиле в ходе форума о Холокосте. Цель встречи связана с обсуждением остро стоящих перед миром вызовов.

Как сообщало 27 января ИА REGNUM, предложение о встрече пятёрки лидеров поддержали Китай и Франция. В США заявили, что получили предложение и оно находится на рассмотрении.

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