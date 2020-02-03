Киев, , 05:19 — REGNUM Внешний вид украинских городов и состояние их инфраструктуры стали значительно хуже, чем при СССР. Об этом бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, состояние украинских городов никогда его так не удручало, как в настоящее время. И ситуация ухудшается с каждыми днем.

«Дороги — хуже, фасады — хуже, городская инфраструктура — хуже, пробки — хуже», — отмечает Саакашвили.

«Киев и Украина сейчас намного хуже, чем Киев и Украина при Советском Союзе», — заявил экс-президент Грузии, при этом подчеркнув, что его трудно заподозрить в ностальгии по СССР.

Говоря о транспортных проблемах украинской столицы, Саакашвили заявил о том, что вместо сооружения транспортных развязок, центр всю гуще застраивается новыми высотками.

«Какой-то жадный чиновник продал это место, — возмущается бывший губернатор Одессы. — …Этих людей просто надо выжигать, но они вокруг нас».

Особенное негодование, по словам Саакашвили, вызывает у него терпеливость и покорность украинских граждан.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2003 по 2013 годы. После государственного переворота на Украине в 2015 году стал советников президента Украины, а затем и губернатором Одесской области. В ноябре политик покинул занимаемые им должности и начал протесты против власти президента Петра Порошенко. В связи с чем был лишен гражданства и выслан из страны. Вернулся на Украину с приходом к власти Владимира Зеленского.