Вена, , 04:35 — REGNUM России и Европе недостаёт партнёрского диалога в отношениях, считает бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

"Когда я общалась с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, у меня всегда было ощущение диалога», — сказала Кнайсль.

По её словам, австрийское правительство считает Россию партнёром.

Как сообщало 26 декабря ИА REGNUM, Кнайсль заявляла, что ЕС потратил двадцать лет впустую, отказываясь поддерживать идеи президента России Владимира Путина.

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