Лондон, , 03:27 — REGNUM Стандарты ЕС в области субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды не будут регулироваться Соглашением о свободной торговле с Европейским союзом. Об этом сообщают выдержки из речи которую глава британского правительства Борис Джонсон произнесет в понедельник, передаёт ТАСС.

«Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного», — содержится в речи Джонсона.

Также в речи говорится, что Великобритания намерена внедрять высокие стандарты в перечисленных областях, но не собирается включать их в соглашение с ЕС.

Как сообщало 31 января ИА REGNUM, Борис Джонсон организовал вечеринку для членов правительства и высокопоставленных чиновников в связи с выходом страны из состава ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Отдать концы! Борис Джонсон устроит праздник в честь Brexit