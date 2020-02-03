Лондон, 3 февраля 2020, 03:27 — REGNUM Стандарты ЕС в области субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды не будут регулироваться Соглашением о свободной торговле с Европейским союзом. Об этом сообщают выдержки из речи которую глава британского правительства Борис Джонсон произнесет в понедельник, передаёт ТАСС.
Также в речи говорится, что Великобритания намерена внедрять высокие стандарты в перечисленных областях, но не собирается включать их в соглашение с ЕС.
Как сообщало 31 января ИА REGNUM, Борис Джонсон организовал вечеринку для членов правительства и высокопоставленных чиновников в связи с выходом страны из состава ЕС.
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