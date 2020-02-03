Москва, 3 февраля 2020, 01:53 — REGNUM Заявления высоких представителей Эстонии о якобы действительности Тартуского договора и подобные высказывания демонстрируют наличие проблем у элиты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Зарахарова на своей странице в сети Facebook.
Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила беспокойство в связи с неадекватностью политических элит Эстонии текущей политической ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и РСФСР 2 февраля 1920 года является действующим и по сей день. А вхождение Эстонии в состав Советского Союза во время Второй мировой войны министр назвал «аннексией».
Напомним, Тартуский (Юрьевский) мирный договор утратил свое действие в 1940 году после вхождения Эстонии в состав СССР.