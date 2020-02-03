Москва, , 01:53 — REGNUM Заявления высоких представителей Эстонии о якобы действительности Тартуского договора и подобные высказывания демонстрируют наличие проблем у элиты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Зарахарова на своей странице в сети Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила беспокойство в связи с неадекватностью политических элит Эстонии текущей политической ситуации.

«Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций», — отметила Захарова, — свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».

«Видимо, кризис развития, — делает вывод представитель МИД РФ, — нечем привлекать электорат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и РСФСР 2 февраля 1920 года является действующим и по сей день. А вхождение Эстонии в состав Советского Союза во время Второй мировой войны министр назвал «аннексией».

Напомним, Тартуский (Юрьевский) мирный договор утратил свое действие в 1940 году после вхождения Эстонии в состав СССР.