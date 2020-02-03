Москва, , 01:20 — REGNUM Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Соответствующий законопроекта депутат планирует внести на обсуждение своей фракции в Госдуме 3 февраля, сообщают «Известия».

По словам Жириновского, на женщине в семье лежит большая ответственность по ведению хозяйства и воспитанию детей. «Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — отметил депутат Госдумы.

С появлением ребенка, отмечает Жириновский, количество забот у женщины в семье увеличивается, а в связи с тем, что женщина в этот период перестает работать, семейный бюджет сокращается на половину.

«Компенсация в виде выплат на период декрета — хорошо, но этого мало, — считает лидер ЛДПР. — Мы предлагаем усилить поддержку семьи через выплату пособия домохозяйкам».

Для начала сумма выплат может составлять величину прожиточного минимума (12 130 рублей), а с увеличением числа детей в семье индексироваться.

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал реализовать ряд мер поддержки семей. Так, материнский капитал президент предложил увеличить и начать выплачивать его уже при рождении первого ребенка в семье. Кроме того, Путин заявил о необходимости предусмотреть меры социальной поддержки в виде дополнительных выплат детям от трех до семи лет.