3 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Лукашенко стремительно утрачивает внутреннюю политическую легитимность, подтвержденную в свое время несколькими референдумами. Элита, которую Лукашенко до сих пор более-менее контролировал, после визита Помпео более не рассматривает его как незаменимого субъекта политики

Юрий Баранчик, , 06:00 — REGNUM В некоторых экспертных кругах на днях случилась настоящая паника — президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой американского Госдепа Майком Помпео. «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» — подняли крик некоторые эксперты. Мол, внешняя политика Москвы докатилась до того, что даже Белоруссию теряем — гипс-то снимают…

Встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео. 1 февраля 2020 года President.gov.by

Так всегда — когда кто-то где-то кричит «держите вора» и указывает куда-то вдаль, надо тут же проверить собственные карманы, не случилось ли чего. Так и в этом случае. Чем больше крика и гвалта мы видим со стороны отдельных экспертов, тем больше мы должны понимать, что события идут в правильном русле. В нашем русле.

Это аналогично хоккею — чем более грязно начинают играть североамериканцы, тем вернее, что наши побеждают. Что же мы реально имеем в случае визита Помпео в Минск? По факту мы имеем следующее.

Лукашенко стремительно утрачивает внутреннюю политическую легитимность, подтвержденную в свое время несколькими референдумами. Тот мандат доверия, который ему выдали граждане республики всех национальностей, он провалил — союзное государство с Россией не создано. Более того, Лукашенко персонально стал единственным и главным препятствием его реализации.

Элита, которую Лукашенко до сих пор более-менее контролировал, после визита Помпео более не рассматривает его как незаменимого субъекта политики. Прозападная часть увидела нового хозяина (через связку Помпео-Макей), которого Лукашенко не посмеет тронуть. Пророссийская часть белорусской элиты — гораздо более многочисленная, на порядок, — тоже окончательно увидела подлинное политическое лицо Лукашенко.

В любом случае и те и другие увидели контраст между двумя ликами одного Лукашенко: один из них орет на подчиненных, хамит руководству союзного государства, второй — лебезит и заискивает перед теми, кого еще вчера считал врагами белорусского «суверенитета».

Понятно, что теперь и одна часть белорусской элиты, и вторая начнут процесс консолидации, а затем поиска и выдвижения из своих рядов кандидатов на смену уставшему и все более ничего не понимающему в глобальных раскладах нынешнему белорусскому лидеру.

Почему? Потому что Лукашенко становится угрозой не только «суверенитету» республики, который элиту волнует меньше всего, так как с таким суверенитетом все понятно, а им самим — их социальному статусу, их материальному благополучию и их политическим интересам.

То есть Лукашенко сам (сознательно или нет — это уже никого не волнует и не интересует) начал процесс передачи своей легитимности, а следовательно — и власти, другим игрокам.

Встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео. 1 февраля 2020 года President.gov.by

США и Британия расценивает возникающий вакуум власти в республике как еще один повод усилить антисанитарный кордон вокруг России и препятствовать ее связям с глубинной Европой. Чем больше будет падать уровень жизни в республике, тем больше (по аналогии с умирающей Украиной) это будет соответствовать их интересам.

Планируется, что происходить это обнищание будет происходить под россказни об увеличении демократии, гласности, отмену барьеров на выезд на Запад и прочие «плюшки», из-за которых Прибалтика и Украина уже лишились четверти населения.

Интересам Германии, Франции и Австрии такой сценарий не отвечает, так как в этом случае территория республики становится проблемой для транзита товарных масс и энергоресурсов между Европой и Россией.

Пекин после визита Помпео также сделал свои выводы о белорусской «многовекторности» и заморозит свои отношения с Минском, так как их дальнейшее углубление не отвечает интересам российско-китайского сближения и контроля над территорией нового Шелкового пути, особенно в районе Туркестана. Более подробно об этом можно почитать у специалистов по китайской тематике.

Кроме того, в Пекине прекрасно отдают себе отчет в том, что современная Белоруссия и Украина — это такие же территории по отношению к России, как Тайвань и Гонконг по отношению к Китаю. Рано или поздно они снова и уже окончательно вернутся России, и зачем портить отношения со стратегическим партнером по таким пустякам?

И если раньше экономическая логика расширения китайского экспорта капитала доминировала, то теперь, особенно после эпидемии коронавируса в Китае, будет доминировать политическая логика учета интересов немногих оставшихся союзников. Понимания того, что экономическое расширение возможно только при учете фактора политической стабильности подконтрольных России территорий.

Александр Лукашенко вручает орден Отечества III степени Министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, 11 января 2019 года President.gov.by

Россия же просто под видом игры в углубление союзной интеграции как операции прикрытия готовящихся конституционных изменений создала для официального Минска ситуацию «момента истины», в которую тот со всего маху и сиганул, подумав, что ломает главную российскую игру и тем самым покажет англосаксам, что он — тот главный, кто поломал Москве всю игру на постсоветском пространстве, и заслуживает свою коробку печенья и банку варенья.

Но, как показывает анализ ситуации, Лукашенко вместе с Макеем среагировали на обманку и попали как кур в ощип — в России началась конституционная реформа вместе с реализацией мощного социального пакета, а также грядущими изменениями в экономической политике, из которой страна выйдет обновленной, с усилившейся связкой народа и элиты, с мощными новыми государственными и политическими институтами.

На этом фоне Белоруссия с низким уровнем жизни, падением производства, закрытием нефтяного оффшора, отсутствием экспорта на Запад, с постоянно девальвирующимся рублем, с расколом элиты будет напоминать стоящего в раскорячке зверька, попавшего в ловушку и стоящего в ней в очень неудобной позе.

А главное — Кремль-то вообще ни к чему и руки не приложил. Лукашенко все сделал сам — отказался от подписания карт, отказался от дешевой нефти, отказался от газа, зачем-то начал подыгрывать американцам и так далее, и тому подобное — Михаил Бабич давно все подсчеты сделал и представил.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». Реж. Люк Бессон. 1997. Франция

Ведь надо понимать простую вещь: чем больше Лукашенко склоняется перед США, тем больше это означает ухудшение его ситуации. Давайте посмотрим на ретроспективу. При поддержке России 15−20 лет назад Лукашенко был настолько силен, что мог вполне выставить посла США с территории республики.

А что мы видим сейчас? Что, наоборот, Лукашенко прикладывает неимоверные усилия, чтобы снова ввести фактор США в белорусское уравнение и заставить Москву считаться с данным фактором. Однако в Москве этого не делают и вообще не обращают внимания на минские потуги выпрыгнуть из штанов.

И это больше всего злит Лукашенко: соглашение об углублении интеграции не подписал — реакции из Кремля никакой нет. По газу договора нет — Кремль молчит. По нефти (!) не договорились — тишина. Говорит, я из Польши буду качать, две нитки заберу под реверс, одну оставлю (пока) — ни звука, делайте, Александр Григорьевич, что хотите, деньги только согласно подписанным контрактам платите.

Вот уже и Помпео пошел в расход на московском направлении — вот, мол, мы каких дорогих гостей принимаем. Песков что-то разве сказал? Ах да, мол, отлично, если у Минска будет американская нефть по конкурентным ценам. А больше ничего — молчит Кремль. Наверное, скоро официальный Минск Трампа будет звать в гости, чтобы пошантажировать Москву.

Надеюсь, читатель уже понял общую логику процесса: чем больше «эмоционирует» официальный Минск и подконтрольные ему «эксперты», которые винят во всем Москву, Кремль, МИД во главе с Лавровым и так далее, тем все хуже у него идут дела. И он это, в отличие от той туповатой пропаганды, которую спускает в СМИ, прекрасно понимает.

При этом если он думает, что американцы забыли то унижение, которое они на глазах у всего мира испытывали, когда колонна западных послов во главе с машиной посла США покидала республику, то он сильно заблуждается. Американцы этого никогда не забудут и показательно накажут. Хоть ты весь Госдеп пригласи в Минск и пей чай с ними круглосуточно, у американских морпехов будет совсем другой приказ. А дипломаты — что с них взять-то, работа у них такая: сказали пить чай сутками — будут пить.

Во время встречи с Государственным секретарем США Майклом Помпео, 1 февраля 2020 года President.gov.by

Поэтому, исходя из вышеизложенного, дальнейший сценарий будет следующим. Официальный Минск еще месяца два-три покочевряжится, поэмоционирует, наговорит в СМИ на несколько скандалов. А пеня будет капать. А потом, когда в один момент наступит дедлайн, позвонит тихо в Москву и примет все озвученные ранее Кремлем позиции.

Ну, а если этого не будет, то белорусские элиты со временем выдвинут другого лидера, у которого хватит государственного видения и понимания правильного вектора дальнейшего развития республики, с учетом реализации всех национально-государственных интересов республики.

Поэтому Кремль может быть спокоен: Лукашенко все сделал сам. Белорусский народ и элиты также все увидели. Теперь будущее республики — это дело выбора белорусской элиты и народа. Кивать и при этом втихаря показывать пальцем на Россию больше не получится. Наступивший «момент истины» все расставил по своим местам.