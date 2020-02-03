Юрий Баранчик, 3 февраля 2020, 06:00 — REGNUM В некоторых экспертных кругах на днях случилась настоящая паника — президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой американского Госдепа Майком Помпео. «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» — подняли крик некоторые эксперты. Мол, внешняя политика Москвы докатилась до того, что даже Белоруссию теряем — гипс-то снимают…
Так всегда — когда кто-то где-то кричит «держите вора» и указывает куда-то вдаль, надо тут же проверить собственные карманы, не случилось ли чего. Так и в этом случае. Чем больше крика и гвалта мы видим со стороны отдельных экспертов, тем больше мы должны понимать, что события идут в правильном русле. В нашем русле.
Это аналогично хоккею — чем более грязно начинают играть североамериканцы, тем вернее, что наши побеждают. Что же мы реально имеем в случае визита Помпео в Минск? По факту мы имеем следующее.
Лукашенко стремительно утрачивает внутреннюю политическую легитимность, подтвержденную в свое время несколькими референдумами. Тот мандат доверия, который ему выдали граждане республики всех национальностей, он провалил — союзное государство с Россией не создано. Более того, Лукашенко персонально стал единственным и главным препятствием его реализации.
Элита, которую Лукашенко до сих пор более-менее контролировал, после визита Помпео более не рассматривает его как незаменимого субъекта политики. Прозападная часть увидела нового хозяина (через связку Помпео-Макей), которого Лукашенко не посмеет тронуть. Пророссийская часть белорусской элиты — гораздо более многочисленная, на порядок, — тоже окончательно увидела подлинное политическое лицо Лукашенко.
В любом случае и те и другие увидели контраст между двумя ликами одного Лукашенко: один из них орет на подчиненных, хамит руководству союзного государства, второй — лебезит и заискивает перед теми, кого еще вчера считал врагами белорусского «суверенитета».
Понятно, что теперь и одна часть белорусской элиты, и вторая начнут процесс консолидации, а затем поиска и выдвижения из своих рядов кандидатов на смену уставшему и все более ничего не понимающему в глобальных раскладах нынешнему белорусскому лидеру.
Почему? Потому что Лукашенко становится угрозой не только «суверенитету» республики, который элиту волнует меньше всего, так как с таким суверенитетом все понятно, а им самим — их социальному статусу, их материальному благополучию и их политическим интересам.
То есть Лукашенко сам (сознательно или нет — это уже никого не волнует и не интересует) начал процесс передачи своей легитимности, а следовательно — и власти, другим игрокам.
США и Британия расценивает возникающий вакуум власти в республике как еще один повод усилить антисанитарный кордон вокруг России и препятствовать ее связям с глубинной Европой. Чем больше будет падать уровень жизни в республике, тем больше (по аналогии с умирающей Украиной) это будет соответствовать их интересам.
Планируется, что происходить это обнищание будет происходить под россказни об увеличении демократии, гласности, отмену барьеров на выезд на Запад и прочие «плюшки», из-за которых Прибалтика и Украина уже лишились четверти населения.
Интересам Германии, Франции и Австрии такой сценарий не отвечает, так как в этом случае территория республики становится проблемой для транзита товарных масс и энергоресурсов между Европой и Россией.
Пекин после визита Помпео также сделал свои выводы о белорусской «многовекторности» и заморозит свои отношения с Минском, так как их дальнейшее углубление не отвечает интересам российско-китайского сближения и контроля над территорией нового Шелкового пути, особенно в районе Туркестана. Более подробно об этом можно почитать у специалистов по китайской тематике.
Кроме того, в Пекине прекрасно отдают себе отчет в том, что современная Белоруссия и Украина — это такие же территории по отношению к России, как Тайвань и Гонконг по отношению к Китаю. Рано или поздно они снова и уже окончательно вернутся России, и зачем портить отношения со стратегическим партнером по таким пустякам?
И если раньше экономическая логика расширения китайского экспорта капитала доминировала, то теперь, особенно после эпидемии коронавируса в Китае, будет доминировать политическая логика учета интересов немногих оставшихся союзников. Понимания того, что экономическое расширение возможно только при учете фактора политической стабильности подконтрольных России территорий.
Россия же просто под видом игры в углубление союзной интеграции как операции прикрытия готовящихся конституционных изменений создала для официального Минска ситуацию «момента истины», в которую тот со всего маху и сиганул, подумав, что ломает главную российскую игру и тем самым покажет англосаксам, что он — тот главный, кто поломал Москве всю игру на постсоветском пространстве, и заслуживает свою коробку печенья и банку варенья.
Но, как показывает анализ ситуации, Лукашенко вместе с Макеем среагировали на обманку и попали как кур в ощип — в России началась конституционная реформа вместе с реализацией мощного социального пакета, а также грядущими изменениями в экономической политике, из которой страна выйдет обновленной, с усилившейся связкой народа и элиты, с мощными новыми государственными и политическими институтами.
На этом фоне Белоруссия с низким уровнем жизни, падением производства, закрытием нефтяного оффшора, отсутствием экспорта на Запад, с постоянно девальвирующимся рублем, с расколом элиты будет напоминать стоящего в раскорячке зверька, попавшего в ловушку и стоящего в ней в очень неудобной позе.
А главное — Кремль-то вообще ни к чему и руки не приложил. Лукашенко все сделал сам — отказался от подписания карт, отказался от дешевой нефти, отказался от газа, зачем-то начал подыгрывать американцам и так далее, и тому подобное — Михаил Бабич давно все подсчеты сделал и представил.
Ведь надо понимать простую вещь: чем больше Лукашенко склоняется перед США, тем больше это означает ухудшение его ситуации. Давайте посмотрим на ретроспективу. При поддержке России 15−20 лет назад Лукашенко был настолько силен, что мог вполне выставить посла США с территории республики.
А что мы видим сейчас? Что, наоборот, Лукашенко прикладывает неимоверные усилия, чтобы снова ввести фактор США в белорусское уравнение и заставить Москву считаться с данным фактором. Однако в Москве этого не делают и вообще не обращают внимания на минские потуги выпрыгнуть из штанов.
И это больше всего злит Лукашенко: соглашение об углублении интеграции не подписал — реакции из Кремля никакой нет. По газу договора нет — Кремль молчит. По нефти (!) не договорились — тишина. Говорит, я из Польши буду качать, две нитки заберу под реверс, одну оставлю (пока) — ни звука, делайте, Александр Григорьевич, что хотите, деньги только согласно подписанным контрактам платите.
Вот уже и Помпео пошел в расход на московском направлении — вот, мол, мы каких дорогих гостей принимаем. Песков что-то разве сказал? Ах да, мол, отлично, если у Минска будет американская нефть по конкурентным ценам. А больше ничего — молчит Кремль. Наверное, скоро официальный Минск Трампа будет звать в гости, чтобы пошантажировать Москву.
Надеюсь, читатель уже понял общую логику процесса: чем больше «эмоционирует» официальный Минск и подконтрольные ему «эксперты», которые винят во всем Москву, Кремль, МИД во главе с Лавровым и так далее, тем все хуже у него идут дела. И он это, в отличие от той туповатой пропаганды, которую спускает в СМИ, прекрасно понимает.
При этом если он думает, что американцы забыли то унижение, которое они на глазах у всего мира испытывали, когда колонна западных послов во главе с машиной посла США покидала республику, то он сильно заблуждается. Американцы этого никогда не забудут и показательно накажут. Хоть ты весь Госдеп пригласи в Минск и пей чай с ними круглосуточно, у американских морпехов будет совсем другой приказ. А дипломаты — что с них взять-то, работа у них такая: сказали пить чай сутками — будут пить.
Поэтому, исходя из вышеизложенного, дальнейший сценарий будет следующим. Официальный Минск еще месяца два-три покочевряжится, поэмоционирует, наговорит в СМИ на несколько скандалов. А пеня будет капать. А потом, когда в один момент наступит дедлайн, позвонит тихо в Москву и примет все озвученные ранее Кремлем позиции.
Ну, а если этого не будет, то белорусские элиты со временем выдвинут другого лидера, у которого хватит государственного видения и понимания правильного вектора дальнейшего развития республики, с учетом реализации всех национально-государственных интересов республики.
Поэтому Кремль может быть спокоен: Лукашенко все сделал сам. Белорусский народ и элиты также все увидели. Теперь будущее республики — это дело выбора белорусской элиты и народа. Кивать и при этом втихаря показывать пальцем на Россию больше не получится. Наступивший «момент истины» все расставил по своим местам.