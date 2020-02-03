Лиссабон, , 00:00 — REGNUM В Португалии представители 14 стран ЕС подписали декларацию с призывом не допустить существенного сокращения финансирования своих стран из фонда Кохезии ЕС. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, общую декларацию в Португалии на саммите «друзей» фонда Кохезии подписали представители 15 государств.

Представители стран говорят о том, что их экономики не должны страдать от снижения европейских дотаций в долговременном бюджете на 2021−2027 гг. Их основная цель сохранить финансирование на прежнем уровне, бюджета ЕС 2014—2020 гг.

Отметим, после выхода из Европейского союза Великобритании, чьи взносы в бюджет составляли 7,43 млрд евро, возможности Брюсселя объективно уменьшаться. Декларация принята накануне заседания по бюджету ЕС, запланированного на 20 февраля.