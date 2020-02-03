3 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Александр Халдей, , 04:00 — REGNUM Переговоры нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, всё больше превращая игру Минска с Западом из реальности в некий все более нарастающий и смешной блеф, напоминают танец колобка на носу у лисы.

Во время встречи с Государственным секретарем США Майклом Помпео, 1 февраля 2020 года President.gov.by

В Белоруссии все прекрасно отдают себе отчёт в том, что интересы Минска и Вашингтона стратегически не совпадают, однако нынешний глава МИДа республики Владимир Макей официально приглашает США «начать играть более активную роль в Белоруссии».

Такая политическая мимика Макея из арсенала известной белорусской эскортницы Насти Рыбки не столько отдаёт дешёвой политической проституцией политических девушек с низкой социальной ответственностью, сколько похожа на желание провинциалки при помощи чёрной магии уличной гадалки решить свои жизненные проблемы.

Занятия чёрной магией не делают адепта повелителем тёмных сил, как он глупо надеется в начале, а превращают его в их раба. Приглашение Вашингтону начать «играть более активную роль в Белоруссии» превращает её в полностью лишённое всякого суверенитета марионеточное государство типа Украины, Грузии или тройки «балтийских тигров».

Надежды Лукашенко сохранить контроль над степенью проникновения США во внутриполитическое пространство Белоруссии так же наивны, как надежды Фауста перехитрить Мефистофеля.

США чётко держат курс именно на создание системы полного контроля над белорусской элитой, то есть на перехват внутриполитического управления у Лукашенко. Лукашенко боится этого больше всего, но в случае с американцами почему-то думает, что он переиграет. Ага. Сейчас — так тоже думали Милошевич, Хуссейн, Каддафи, Янукович. Где они все сейчас — понятно. Одному повезло — граница рядом, сегодня он в Ростове.

То, что американцы умеют делать это в рамках блицкрига, объяснять не нужно. Лукашенко даже сам не поймёт, как это случилось («смутное время наступает, Гангрена, смутное…» — цитата из к/ф «Антикиллер»), когда однажды утром проснётся в стране, где ему принадлежит только надетый на него костюм. А у дверей его ждут вместе с Макеем посланцы Гаагского трибунала с повесткой на первое заседание, где будут рассматриваться его дела давно минувшей дней, о которых он забыл и думал, что все забыли и простили.

Гоша Куценко в роли майора Коренева Цитата из к/ф «Антикиллер». Реж. Егор Кончаловский. 2002. Россия

Но окажется, что в этом мире никто ничего не забывает и не прощает. США не могут позволить себе не оставить миру урока наказания за давнее непослушание, чтобы не создавать иллюзии, что можно какое-то время не слушаться, а потом исправиться и получить прощение («Ланистеры всегда возвращают свои долги», — цитата из сериала «Игра престолов»).

Нет, не слушаться нельзя, слушаться надо всегда и с самого начала. В противном случае наказание придёт, хотя и позже. И все это должны знать. Почему-то Лукашенко верит, что судьба Милошевича ему не грозит, а Янукович для него не пример. Аберрация зрения или амнезия?

В любом случае Лукашенко начал процесс десуверенизации Белоруссии. Это удивительно, ибо он как раз уверен в обратном. Однако тем не менее в отношениях с Россией все точки невозврата уже пройдены, и это можно сказать уверенно. Россия смотрит на Лукашенко как на враждебный ресурс, и изменить тут уже ничего нельзя.

Запад (особенно европейские тяжеловесы) также видит в Лукашенко ресурс, который надо дожать, пользуясь его затруднениями. Как ни странно, но интересы России и Запада сейчас в отношении Лукашенко начали совпадать — это фигура, которая мешает всем. Британия и США пытаются еще и досадить России. Это понятно.

Реакция США с визитом Помпео в Белоруссию — это реакция на открывшееся окно возможностей по выводу Белоруссии из союза с Россией, каким бы этот союз ни был эфемерным. Белоруссия интересна США как балтийский фланг НАТО, контролируя который можно удерживать Россию в слабом военно-политическом и экономическом положении.

Эжен Делакруа. Мефистофель явился к Фаусту (по Гете «Фауст") 1828

Интерес ЕС к Белоруссии точно такой же, в отношении Белоруссии ЕС и США — это два льва, скоординированно загоняющие одну антилопу. Запад последовательно и активно разворачивает на территории Белоруссии свои силы, и каждый новый визит в Белоруссию идёт по нарастанию уровня визитёра. Соответственно, чем выше уровень визитеров, тем меньше власти остается у Лукашенко. Он сам отдает свою легитимность Западу — и вскоре полностью останется без нее. Сила перетечет в иные точки.

Так, на фоне визита Помпео в некоторой тени остался факт завершения переговоров о приоритетах партнёрства между Белоруссией и ЕС. Об этом заявил 31 января 2020 года глава белорусского представительства ЕС Дирк Шубель. Как и в отношениях с США, Лукашенко обещают всяческую помощь, однако только на политических условиях: после того как он решит вопросы с правами человека. Имеется в виду полное прекращение контроля над работой финансируемой Западом внутренней оппозиции.

Только после того как оппозицию доведут до состояния господствующей силы, занявшей главные места в парламенте и сформировавшей правительство, наступит время для снятия санкций с Белоруссии, говорят в ЕС и в США. Там считают такое условие сильным мотивом для Лукашенко, которого, по его словам, Путин поставил в известное неудобное положение. Хотя Лукашенко чувствует, что, когда придёт пора для выполнения этих обещаний Запада, в Белоруссии будет уже не только другая власть, но и другой президент.

«Не для меня придёт весна, не для меня Дон разольётся» — словами этой старой казачьей песни будет выглядеть для Лукашенко та реальность, которую он сейчас всеми силами приближает в Белоруссии.

Самое главное, что Белоруссию толкают на обострение конфликта с Россией для того, чтобы вовлечь её в финансовый капкан МВФ по много раз опробованному сценарию. Всё кончится предложением помочь, но после продажи американцам всей белорусской нефтеперерабатывающей группы. Иначе нет смысла поставок в Белоруссию американской нефти. И когда это предложение последует, уже будет неважно, кто в Белоруссии будет президентом. Это будет ультиматум, который не выполнить будет невозможно никак.

Гаага Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такую «реформированную» Белоруссию будут очень хвалить на Западе за демократию, суверенитет и права человека. Но наблюдать за всем этим Лукашенко будет уже из эмиграции — если вообще успеет туда уехать. Блеф Лукашенко превращается в смертельную авантюру, в конце которой он сломает себе политическую шею и уйдёт вслед за Милошевичем или Януковичем.

Запад через свои фонды уже подчинил себе критическую массу лукашенковских чиновников, и теперь даже если Лукашенко передумает уходить на Запад, его ждёт путч, как Януковича.

США начнут свою работу в Белоруссии летом, когда туда прибудет официальное посольство. Как известно, во всём мире посольства США — это канал для подготовок оранжевых революций и крыша для спецслужб. Загнать этого джина назад в бутылку у Лукашенко не получится уже никак. Он или уйдёт сам, или его «уйдут», как Януковича.

В любом случае Лукашенко проиграл суверенитет Белоруссии в политический покер. Созданная искусственно в результате Беловежского сепаратистского заговора изолированная национальная окраина России, где экономический потенциал не предусматривал изолированного существования вне общего экономического пространства, Белоруссия никогда не была суверенной страной.

Суверенитет — это возможности национальной элиты принимать те решения, какие она захочет, без неприемлемого ущерба для себя и своей страны. Такого суверенитета у Белоруссии никогда не было и не будет — все её основные нужды удовлетворялись за счёт не сопровождавшихся политическими требованиями российских дотаций и субсидий.

Лукашенко принял эту временную возможность для своенравного поведения за суверенитет. Так бесконтрольность сотрудника при занятом начальстве может вызвать иллюзию суверенитета. И конкуренты это очень поддержат. Но после лишения премиальных и угрозы увольнения такие иллюзии быстро проходят.

Во время встречи с Государственным секретарем США Майклом Помпео, 1 февраля 2020 года President.gov.by

Союзное государство РБ и РФ — это, во-первых, ситуация, когда оба государства-учредителя ограничивают свой суверенитет в пользу общего органа управления, куда эти функции передаются. Но так как белорусский суверенитет по сравнению с российским из-за несовпадения потенциалов учредителей весит очень мало, то передавать наверх Лукашенко практически нечего. И потому он называет суверенитетом возможность самоуправства для себя и своей семьи.

На этой подмене и строится вся лукашенковская пропаганда против союзного государства. И если этого не назвать своим именем, то можно впасть в далеко идущие и опасные заблуждения. Суть которых откроется тогда, когда белорусский «суверенный» сыр выпадет «из клюва» белорусской власти на радость льстивому Помпео, но радость от такого открытия «последний диктатор Европы» навряд ли испытает. Ведь, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

На самом же деле всё, а особенно суверенитет, имеет свою цену. И если Лукашенко этой цены пока никак не сложит, то на Западе найдутся помощники, умеющие навязывать нужную цену. И хотя их компетенции как оценщиков сформировались при скупке краденого, Лукашенко это, как видно, не останавливает.

Результатом такой борьбы за суверенитет будет положение пушкинской старухи, оставшейся у разбитого корыта из-за неумения вовремя остановиться в своих амбициях. Но, увы, помочь такому впавшему в заблуждение герою не сможет уже никто.