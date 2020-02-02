Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Главный советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о том, что глав Белого дома не следует признавать Палестину до заключения «Сделки века», об этом 2 февраля сообщает CNN.

«Если палестинцы хотят жить лучше, то у нас теперь есть для этого все основания», — отметил Кушнер в интервью телеканалу.

Советник президента подчеркнул, что если Палестина не согласится с планом Трампа, то вряд ли стоит ожидать, что Израиль признает ее в качестве государства.

Напомним, план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта предполагает, помимо всего прочего, признание суверенитета Израиля над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан.

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