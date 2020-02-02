Дамаск, , 23:15 — REGNUM Военные вооруженных сил Сирии обнаружили в провинции Идлиб бункер, который террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали в качестве штаба, об этом 2 февраля сообщает агентство SANA.

Штаб был оборудован с скале в районе Маар-Дебса, расположенном у югу от города Саракиб. Также здесь был найден склад с боеприпасами, а также оружейных цех в котором приготавливались взрывчатые вещества.

Штаб террористов был обнаружен сирийскими военными благодаря продолжающейся наступательной операции, которая проводится ими в последние недели.

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