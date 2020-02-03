Бишкек, , 09:49 — REGNUM За последние годы между Казахстаном и Киргизией неоднократно портились отношения. До низшей точки они провалились при Алмазбеке Атамбаеве осенью 2017 года. Прошло 2,5 года, сменились руководители обоих стран, однако в январе наступил очередной мини-кризис — более сотни киргизских грузовиков стоят в очереди на казахской границе. Что мешает Казахстану и Киргизии наладить взаимовыгодное сотрудничество? На этот вопрос ответил казахстанский аналитик, автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Первая проблема — контрабанда

«Пошлины, которые получают страны ЕАЭС складываются в общий котел. Чем больше контрабанды пересекает границу, тем меньше денег поступает. Тем меньше в итоге получает Казахстан, чем должен исходя из объема импорта. Это большая проблема для страны. И Киргизия, которая не может навести порядок на своей таможне тоже большая проблема для Казахстана», — сказал эксперт.

Читайте также: Как контрабанда влияет на политические отношения Казахстана и Китая

Вторая проблема — водопользование

«Киргизия, которая находится выше по течению рек и имеет на своей территории несколько водохранилищ, которыми пользуется Казахстан, постоянно шантажирует соседей. Казахстан действительно пользуется водой из этих водохранилищ, но он за это платит. Остается пока еще проблема целостности плотин, но тут уже Казахстан повлиять не может — тут бы свои бы отремонтировать».

Читайте также: Вода в Туркестане: Киргизия хочет изменить правила игры

Третья проблема — контрабанда ГСМ

«Постоянно скупается в Казахстане топливо и затем через специальные шланги через реку подается в Киргизию — ну это нелегально и без откатов, а если с откатами, то в цистернах по железной дороге. Это тоже деньги, уходящие мимо бюджета.

Надо, конечно, еще вспомнить еще гранты и гуманитарную помощь, которые Казахстан дал Киргизии в разное время. Но про эти потраченные деньги уже никто не вспоминает».