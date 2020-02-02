Киев, , 22:56 — REGNUM Заявления главы Украины Владимира Зеленского, который обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны и Холокосте, можно назвать кощунством. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«На мой взгляд, он (Владимир Зеленский) не имеет никакого права об этом говорить, тем более представляя страну как президент, — сказал Медведчук. — И говорить о том, что Советский Союз… некогда был виновен в том, что была начата Вторая мировая война».

Депутат также считает кощунством говорить о том, что Советский Союз причастен к Холокосту, в день памяти Холокоста. По его словам, стратегическую ошибку допустили именно те советники и помощники, которые готовили Зеленского к выступлению в Польше.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

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