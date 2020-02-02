Киев, , 22:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточности компенсации жертвам сбитого над Ираном самолета, которую предложили в Тегеране, об этом 2 февраля сообщает телеканал «1+1».

Глава Украины утверждает, что предложенная сумма составила $80 тыс., что, с точки зрения Зеленского, недостаточно. Он заявил, что будет давить на Иран, чтобы компенсация возросла.

«Относительно иранской стороны — они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — заявил Зеленский в интервью телеканалу.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 был сбит иранским ПВО 8 января. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ВКС КСИР: Услышав о крушении украинского самолета, я захотел умереть