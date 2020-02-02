Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.

Если верить главе Белого дома, Блумберг во время дебатов использовал подставку, призванную скрыть его небольшой рост.

«Он хочет, чтобы перед дебатами ему сделали подставку. Хорошо, хорошо, не вижу в этом ничего плохого. Люди бывают небольшого роста», — заявил Трамп в интервью изданию.

Напомним, рост одного из претендентов на пост президента США от Демократической партии Майкла Блумберга составляет чуть больше 1 метра 70 см. Считает ли миллиардер свой рост невысоким неизвестно.

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