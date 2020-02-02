Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Почти половина респондентов-граждан США (49%) считает, что Сенату не следует голосовать за отстранение от должности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом 2 февраля свидетельствует результаты социологического опроса, проведенного по заказу издания The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

Однако, почти такое же количество респондентов (46%) уверены в обратном и считают, что Трампа необходимо отстранить от должности, 5% участников опроса не определились с выбором.

Данные также показали, более половины (52%) уверенны в том, что президент США злоупотребляет своими полномочиями, противоположной точки зрения придерживаются 41% респондентов. Не могут определиться с выбором — 7%.

По вопросу: препятствовал ли Трамп конгрессменам проводить разбирательство по процедуре импичмента, мнение американцев распределилось следующим образом: положительно ответили 53% опрошенных, отрицательно — 37%, не определились с ответом — 10%.

Опрос также показал, что около 60% респондентов уверенны в том, что демократы, инициируя процедуру импичмента президента-республиканца, преследуют свои политические цели, 37% опрошенных доверяют демократам и считают, что они занимают принципиальную позицию по этому вопросу.

Исходя из полученных результатов социологического исследования общественного мнения, в газете The Wall Street Journal пришли к выводу, что в январе рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента США практически остался неизменным — 46%. Недовольны работой главы государства 51% участников опроса.

Несмотря на эти данные, примечателен факт, что уровень поддержки президента достиг самого высокого показателя с 2017 года, который составил 36%.

Социологическое исследование проводилось в США с 26 по 29 января, участниками опроса стали 1 тыс. зарегистрированных избирателей, которые ответили интервьюерам на вопросы по телефону. Социологи допускают вероятную погрешность в значениях на уровне 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США провели социологическое исследование, согласно которому более половины респондентов считают, что убийство военными Соединенных Штатов иранского генерала Касема Сулеймани вызвало угрозу для безопасности страны.

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