София, , 21:55 — REGNUM Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.

«Отношения между Болгарией и Россией можно определить периодом до 21 октября и после этой даты. До 21 октября 2019 года все развивалось успешно, но 21 октября был открыт 11-километровый участок газопровода, который связал турецкую и болгарскую газотранспортную системы, это было торжественное событие с участием премьер-министра, но именно после этого события начались проблемы», — отметил Макаров в интервью изданию.

Дипломат отметил, что его вызвали в МИД Болгарии и заявили о высылке из страны одного из сотрудников посольства. Это был лишь первый случай в этой долгоиграющей истории.

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