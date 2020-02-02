Таллин, , 21:39 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 100-летней годовщине Тартуского мира в Эстонии. Об этом пишет в воскресенье, 2 февраля, портал NRA.

«100 лет назад заключение Тартуского мира создало новую реальность в регионе Прибалтики. Война Латвии и Эстонии за независимость завершилась победой и образованием наших независимых государств. Важно, что народы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии использовали своё право на самоопределение, образовали суверенные государства и освободились от России, которая заключила с нашими странами международные договора de jure и признала нас полноправной частью международной системы», — сказал латвийский министр во время торжественной церемонии.

Также он заявил о недопустимости переписывания истории.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Тартуский (Юрьевский) мирный договор между РСФСР и Эстонией не является действующим — он принадлежит истории.

По ее словам, договор этот был заключен в 1920 году, а Эстония как государство существовала с 1918 до 1940 года. Дипломат напомнила, что Эстония в 1940 году вошла в состав Советского Союза и перестала быть субъектом международного права. Соответственно и договор утратил свою силу.