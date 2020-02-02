Москва, , 21:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова делиться ядерными технологиями с Индонезией, об этом 2 февраля сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики», — говорится в заявлении.

Заявление было приурочено к 70-летию установления дипломатических контактов между Москвой и Джакартой.

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