Дамаск, , 20:47 — REGNUM Российские военнослужащие на военной базе Хмеймим отразили атаку нескольких беспилотников, запущенных с территории провинции Идлиб, об этом 2 февраля заявил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«1 февраля около 23:00 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации», — отметил Боренков.

Управление над дронами было перехвачено и они были выведены из строя. Пострадавших нет, также нет материального ущерба инфраструктуре базы.

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