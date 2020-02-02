Лондон, , 20:20 — REGNUM На сообщения СМИ о теракте в столице Великобритании отреагировал премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Спасибо всем службам экстренной помощи.. — написал Джонсон на странице в соцсети Twitter. — Мои мысли сейчас с пострадавшими и со всеми, кто был затронут».

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в Лондоне было совершено нападение на прохожих. По последним данным, в результате происшествия пострадали два человека.

Нападавшего, вооруженного холодным оружием, застрелили сотрудники полиции.

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