Лондон, , 19:43 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан заявил, что не позволит террористам разделить британское общество и разрушить образ жизни жителей города. Об этом 2 февраля сообщается в заявлении главы города, которое он опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Террористы стремятся разделить нас и разрушить наш образ жизни — здесь, в Лондоне, мы никогда не позволим им добиться успеха», — говорится в сообщении.

Глава Лондона подчеркнул, что находится в «тесном контакте» с полицией, а также дал положительную оценку работе экстренных служб за оперативность действий.

Заявление Хана последовало после того, как неизвестный на юге Лондона совершил вооруженное нападение на прохожих, по предварительной информации полиции, в результате нападения злоумышленника ранения получили два человека.

Источники в полиции Лондона, на которые ссылается телеканал Sky News, заявили о том, что террористический акт, произошедший в столице Великобритании, связан с исламизмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Лондоне связан с исламистами – Sky News