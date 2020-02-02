Москва, , 19:36 — REGNUM 6 февраля в Париже и других городах Франции пройдут акции протеста против пенсионной реформы, поэтому туристам следует избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России на странице в соцсети Twitter.

«Возможны уличные беспорядки (в Париже и других крупных городах страны), следует избегать мест массового скопления людей», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января в Париже прошла очередная акция протеста против пенсионной реформы. Организатора акции выступили крупнейшие профсоюзы страны, в частности FO, CGT, Solidaires, FSU.

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