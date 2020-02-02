Москва, , 19:28 — REGNUM Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала свои фотографии, поднимающие ей самооценку, об этом 2 февраля она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», — отметила Поклонская.

Политик отметила, что опубликованные фотографии выполнены в голливудском стиле, кроме того, она пообещала позднее выложить и другие снимки.

Напомним, Поклонская получила известность в 2014 года, занимая должность прокурора Крыма. В последствии она не раз шокировала общество своими странными заявлениями. В частности критикой фильма «Матильда», а также словами о мироточении бюста Николая II.

Читайте ранее в этом сюжете: Наталья Поклонская: от экстравагантности к неадекватности