Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Советник Белого дома по национальной безопасности Чарльз О'Брайен предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом 2 февраля говорится в заявлении, распространенном политиком.

В чем будет заключаться помощь, чиновник не уточнил, однако его слова подтвердили заявления президента США Дональда Трампа, ранее также предлагавшего помощь Пекину.

Напомним, коронавирус начал свое распространение в китайской провинции Хубэй, жертвами его стали уже 304 человека, порядка 16 тыс. человек заразились вирусом.