Бейрут, , 18:52 — REGNUM В результате столкновений сотрудников правопорядка с демонстрантами в Ливане пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом 2 февраля сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сотрудники полиции применили слезоточивый газ против манифестантов, собравшихся неподалеку от посольства США.

Таким образом, демонстранты решили выразить свой протест против «сделки века» президента США Дональда Трампа. Недовольные жители страны бросали в сотрудников правопорядка камни, выкрикивали грубые лозунги.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января Трамп частично опубликовал свое видение урегулирования палестино-израильского конфликта. Его содержание было негативно воспринято сторонниками Палестины.

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