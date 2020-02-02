Ташкент, , 18:40 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Ташкент, об этом 2 февраля сообщается министерством иностранных дел Узбекистана.

«Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Узбекистан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломат проведет переговоры со своими коллегами, на которых обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, встретится с главой страны Шавкатом Мирзиёевым, а также с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Ранее Помпео посетил Белоруссию и Казахстан, где встретился с руководством указанных стран, а также главами внешнеполитических ведомств.

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