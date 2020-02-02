Иерусалим, , 18:40 — REGNUM Известный израильский политолог Надав Тамир подверг критике план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, об этом 2 февраля сообщает Al Arabia.

В частности эксперт скептически оценил аннексию территорий, расположенных на западном берегу реки Иордан.

«Это поставит наши силы безопасности под угрозу. Они не смогут принести на территорию стабильность, она, наоборот, уменьшится», — подчеркнул Тамир в комментарии журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, план главы Белого дома предполагает расширение суверенитета Израиля на оккупированные территории, с чем категорически не согласна значительная часть международного сообщества.

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