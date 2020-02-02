Багдад, , 18:23 — REGNUM Сотни протестующих в Ираке вновь вышли на улицы, чтобы высказать свое негативное отношение к назначению нового премьер-министра страны Мохаммеда Аллави, об этом 2 февраля сообщает Associated Press.

По данным журналистов, демонстрации прошли в столице страны, городе Багдад, а также в южных регионах. Основную массу недовольных составляют студенты.

«Мы не хотим Аллави, потому что он является ставленником партийных группировок. Мы хотим независимого кандидата», — заявил журналистам агентства один из демонстрантов, протестующих на площади Тахрир.

Напомним, ранее один из духовных лидеров Ирака Муктада ас-Садр призвал правоохранительные органы страны арестовать студентов, вышедших на акции протеста.

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