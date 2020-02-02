Иерусалим, , 18:05 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал поручение Институту биологических исследований и министерству здравоохранения страны разработать вакцину от острого респираторного заболевания 2019-nCoV, а также открыть на территории Израиля завод по ее производству. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьер-министра.

«Я поручил Институту биологических исследований и минздраву действовать максимально быстро, чтобы создать вакцину против коронавируса и открыть в Израиле завод по изготовлению этой вакцины», — заявил Нетаньяху.

Данное поручение было озвучено на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса, которое провел премьер-министр Израиля с министрами и руководителями профильных ведомств страны.

«Мы закрыли воздушные, сухопутные и морские границы на въезд из Китая. Если мы найдем зараженных израильтян, мы изолируем их и будем работать с ними», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 января Израиль временно приостановил приём авиарейсов из Китая в связи с вспышкой коронавируса в КНР.

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