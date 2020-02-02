Исламабад, , 18:03 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит с официальным визитом Малайзию, об этом 2 февраля он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

По его данным, поездка запланирована на понедельник, 3 февраля. Посещение Малайзии состоится благодаря приглашению премьер-министра страны Мхатхира Мохамада.

Он отметил, что стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуацию в регионе, а также подпишут ряд соглашений, углубляющих сотрудничество между государствами.

Напомним, последний визит Имран Хана в Малайзию состоялся 20 ноября 2018 года. Стороны и раньше заявляли о своей нацеленности на укрепления партнерства.

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