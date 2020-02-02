Нур-Султан, , 17:56 — REGNUM Распространения ограничительных мер на жителей Казахстана старается избежать государственный департамент США. Об этом, как передает Tengrinews. kz, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео в Нур-Султане.

«С коллегой (Майком Помпео) обсудили вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США, — сказал Тлеуберди. — Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наших юридических и физических лиц».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter написал, что в ходе его визита в Казахстан главными темами переговоров станут торговля и инвестиции.

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