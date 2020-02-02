Пекин, 2 февраля 2020, 17:50 — REGNUM Власти китайской провинции Хубэй разработали новые экспресс-тесты для выявления коронавируса, об этом 2 февраля сообщает агентство Синьхуа.
Как отмечают корреспонденты издания, новая разработка позволит выявлять болезнь менее, чем через два часа.
Напомним, коронавирус, начавший распространяться в провинции Хубэй, привел к гибели 304 человек, число заразивших достигло 16 тыс.
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