Москва, , 17:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов нижней палаты парламента, министерств и этих регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

«Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики. Обсудим это завтра на Совете Думы», — сказал Володин.

По данным Росстата наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

По предварительной оценке численности постоянного населения России на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).

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