Каир, , 18:00 — REGNUM Власти Египта приступили к эвакуации своих граждан с территории Китая, об этом 2 февраля сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

По данным источника, всего в китайском провинции Ухань в настоящее время находится порядка 300 студентов из Египта, они будут доставлены на родину в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Напомним, коронавирус начал распространяться в городе Хубэй китайской провинции Ухань, в настоящее время от него погибли 304 человека, в то время как заразились порядка 14 тыс.

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