Дамаск, , 17:57 — REGNUM Вооруженные силы Турции переправили на территорию Сирии по меньшей мере 200 единиц боевой техники, об этом 2 февраля сообщает Al Arabia.

Как отмечают журналисты издания, колонна направляется в район провинции Идлиб и провинции Алеппо. Среди военной техники обнаружены в том числе танки и бронетранспортеры.

Напомним, власти Турции поддерживают вооруженных боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска. За последние недели сирийская армия освободила от боевиков значительные районы в регионе, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары.

В указанной провинции действует ряд организаций, поддерживаемых Турцией.