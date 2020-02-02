Москва, , 17:23 — REGNUM Министерство обороны России сосредоточило пять самолетов в Восточном военном округе для эвакуации граждан страны из Китая, об этом 2 февраля говорится в заявлении ведомства.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», — отмечается в заявлении.

Причиной подобного решения стала угроза распространения коронавируса, от которого погибли 304 человека.

На борту самолетов находятся врачи, а также ученые, специализирующиеся в области вирусологии, также здесь находится вся необходимая современная аппаратура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии запретят туристам из Китая въезжать в страну