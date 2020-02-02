Подгорица, , 17:14 — REGNUM Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказал в иске адвокатскому бюро «Радич» из Белграда с требованием запретить властям Черногории применять закон о свободе вероисповедания до принятия Конституционным судом Черногории решения о конституционности закона или до заключения основополагающего договора с Сербской православной церковью, сообщило 2 февраля правительство Черногории.

Напомним, что адвокатское бюро подало иск и в Конституционный суд Черногории.

27 и 30 января 2020 года белградская юридическая фирма подала в Европейский суд инициативу о введении временной меры, запрещающей государственным органам Черногории применять закон о свободе вероисповедания, до принятия решения Конституционного суда Черногории или до заключения основного договора между СПЦ и государством Черногория.

«Страсбургский суд отклонил такую просьбу, которая была доведена до сведения представителя Черногории в Европейском суде по правам человека», — говорится в заявлении правительства.

В сообщении также упоминается о том, что в 2012 году Черногория выиграла в Европейском суде по правам человека по иску, поданному Сербской православной церковью, который требовал реституции церковной собственности в Черногории.

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