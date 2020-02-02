Нур-Султан, , 17:11 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео, который 1 февраля прибыл в Казахстан, провел встречу с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба первого президента Казахстана.

«Помпео передал (в ходе беседы) приветствие президента США Дональда Трампа в адрес первого президента Казахстана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Госсекретарь США также рассказал Назарбаеву о результатах состоявшихся переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Нур-Султане с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что он готов встретиться в любой точке планеты с главой Белого дома США Дональдом Трампом.

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