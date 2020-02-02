Киев, , 17:12 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о необходимости изменения украинскими властями политической системы в стране, иначе без этих корректировок Украина может распасться на пять частей. Об этом 2 февраля он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили отметил, что при сохранении сегодняшнего украинского политического курса «будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться». По его словам, в разных частях Украины есть свои олигархи, которые «обросли деньгами» и содержат частные армии.

«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять «Украина», — подчеркнул экс-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу. Он просил признать незаконным выдворение в Польшу 12 февраля 2018 года.

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