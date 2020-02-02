Веллингтон, , 17:00 — REGNUM Власти Новой Зеландии запретят въезд в страну всем иностранным гражданам, въезжающим на территорию страны из Китая, об этом 2 февраля сообщает Al Arabia.

О запрете объявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, которую цитирует издание. Новые правила вступают в силу с понедельника, 3 февраля.

Причиной подобного решение стало опасение перед угрозой распространения коронавируса. Запрет будет действовать в течение 14 дней, но может быть продлен в случае необходимости.

Напомним, по официальным данным, объявленным по государственному телевидению Китая, число жертв коронавируса достигло 304 человек, что значительно меньше, чем от других заболеваний, в частности от гриппа. Тем не менее, мировое сообщество продолжает обсуждать проблему новой инфекции как катастрофу планетарного масштаба.

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