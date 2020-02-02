Москва, , 16:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал 31 января председатель правительства России Михаил Мишустин.

В постановлении сказано, что в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, который был утвержден в 2004 году, вносится коронавирусная инфекция 2019-nCoV.

Напомним, что вспышка этого нового коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года.

На сегодняшний день власти Китая подтверждают 14 489 случаев заражения. Умерли 304 человека, выздоровели — 402. Почти 20 тыс. находятся под подозрением.

Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.