Москва, , 16:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о судьбе отставных министров, данная информация была озвучена 2 февраля в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Песков успокоил граждан, переживающих за судьбу бывших членов правительства, отметив, что все они были трудоустроены.

Пресс-секретарь заявил, что бывшая глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова встала во главе Росздравнадзора. Бывший министр просвещения Ольга Васильева, будет продолжать трудиться на ниве исторической науки. А бывший заместитель председателя правительства Виталий Мутко возглавил компанию «Дом. РФ».

Напомним, правительство бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января 2020 года, новым главой кабинета стал Михаил Мишустин.

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