Москва, , 16:10 — REGNUM В перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих в Российской Федерации, внесена коронавирусная инфекция 2019-nCoV. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.

Отмечается, что правительством РФ еще в 2004 году был утвержден перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

«Правительство Российской Федерации постановляет: перечень заболеваний… дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — говорится в тексте документа.

Напомним, 2 февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в России выявлено не было.

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