Ашхабад, , 16:03 — REGNUM В 2019 году гражданство России получили свыше 125,3 тысячи уроженцев стран Туркестанского региона. Об этом сообщает сайт Региональной аналитической сети Центральной Азии, ссылаясь на данные официальной статистики.

Российские паспорта MediaPhoto.Org

Наиболее активно в минувшем году российские паспорта получали граждане Казахстана — 50 492 человек. На втором месте оказались уроженцы Таджикистана — 44 707 человека. На третьем расположились граждане Узбекистана — 19 388 человек. Затем следует Киргизия — 9 371 человек, а замыкает список Туркмения — лишь 1 361 человек.

В общей сложности на конец 2019 года на российской территории проживали более 215,6 тысячи уроженцев стран Туркестана, имеющих вид на жительство в России.

Из них больше всего граждан Узбекистана — 81 624 человека и Таджикистана — 80 232 человека. Граждан Казахстана, получивших этот документ насчитывалось 35 328 человек, Киргизии — 12 965 человек и Туркмении — около 5 500 человек.

Аналитики отмечают, что с каждым годом вопрос получения российского паспорта становится всё более насущным для выходцев из стран Туркестанского региона. Ожидается, что с либерализацией процесса получения гражданства России тенденция увеличения количества новых россиян сохранится, в том числе и за счет уроженцев государств Туркестана.