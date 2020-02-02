Ашхабад, 2 февраля 2020, 16:03 — REGNUM В 2019 году гражданство России получили свыше 125,3 тысячи уроженцев стран Туркестанского региона. Об этом сообщает сайт Региональной аналитической сети Центральной Азии, ссылаясь на данные официальной статистики.
Наиболее активно в минувшем году российские паспорта получали граждане Казахстана — 50 492 человек. На втором месте оказались уроженцы Таджикистана — 44 707 человека. На третьем расположились граждане Узбекистана — 19 388 человек. Затем следует Киргизия — 9 371 человек, а замыкает список Туркмения — лишь 1 361 человек.
В общей сложности на конец 2019 года на российской территории проживали более 215,6 тысячи уроженцев стран Туркестана, имеющих вид на жительство в России.
Из них больше всего граждан Узбекистана — 81 624 человека и Таджикистана — 80 232 человека. Граждан Казахстана, получивших этот документ насчитывалось 35 328 человек, Киргизии — 12 965 человек и Туркмении — около 5 500 человек.
Аналитики отмечают, что с каждым годом вопрос получения российского паспорта становится всё более насущным для выходцев из стран Туркестанского региона. Ожидается, что с либерализацией процесса получения гражданства России тенденция увеличения количества новых россиян сохранится, в том числе и за счет уроженцев государств Туркестана.