Багдад, , 15:48 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Ирака Муктада ас-Садр призвал правоохранительные органы страны арестовать зачинщиков протестных акций, об этом 2 февраля сообщает Rudaw.

Призыв был сделан после назначения в стране нового премьер-министра. Также ас-Садр посоветовал министерству образования наказать манифестантов из числа сотрудников образовательных учреждений, а также самих учащихся.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В результате действия манифестантов правительство страны вынуждено было уйти в отставку.

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