Москва, , 15:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал отставку бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия глав государства. Соответствующее заявление он сделал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — сказал Песков.

Напомним, что глава Чувашии Игнатьев оказался в центре скандала. В сеть попали кадры с церемонии вручения служебных машин подразделению МЧС Чувашии. На них видно, что глава республики заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебных автомашин.

После этого в партии «Единая Россия» заявили, что поднимут вопрос о членстве Игнатьева. Однако глава республики не понял намека и вместо того, чтобы уйти в отставку самому, стал упорствовать. В итоге президент Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».