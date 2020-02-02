Донецк, , 15:47 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова порекомендовала властям Украины организовать в Киеве совместный сеанс чтения Минских соглашений для тех, кто «любит комментировать Минский процесс, но, к сожалению, все еще плохо в нем разбирается». Так глава внешнеполитического ведомства ДНР прокомментировала заявление помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Заявление главы МИД ДНР было опубликовано пресс-службой ведомства 2 февраля.

Глава внешнеполитического ведомства ДНР также отметила, что украинскому руководству следует смириться с тем, что какая-либо ревизия минских соглашений не представляется ни возможной, ни целесообразной.

ИА REGNUM напоминает, ранее помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинским средствам массовой информации заявил о том, что на следующей встрече в «нормандском формате» (она планируется в апреле) Украина намерена поднять вопрос о проведении выборов по всей территории Украины (включая республики Донбасса) которые планируются в октябре. Выборы, по словам Ермака, должны состояться по «украинским законам» после того, как граница с РФ будет передана под контроль Киеву. Он отметил, что в минских соглашениях есть пункт о том, что граница должна быть передана Украине после проведения выборов, а не до. Но Ермак отметил, что украинская сторона не может с этим согласиться.

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Никонорова отметила, что совместный сеанс чтения минских соглашений возможно поможет помощнику Владимира Зеленского и его «коллегам-комментаторам» понять очередность выполнения пунктов Комплекса мер.

Министр иностранных дел ДНР напомнила, что внеочередные местные выборы в Донбассе могут пройти после того, как будут «проработаны и согласованы с представителями Республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе».

«В частности, речь идет о разблокировании закона об особом статусе Донбасса путем имплементации формулы Штайнмайера, о разработке актов и соглашений, вытекающих из данного закона, а также о закреплении особого статуса в Конституции. Все эти положения прописаны в пункте 11 Комплекса мер, который подписали обе стороны конфликта — и Киев, и Республики. Данный документ также подтвержден лидерами «Нормандской четверки», в том числе и Зеленским», — подчеркнула Никонорова.

Она также отметила, что сложно представить как Украина до октября месяца успеет согласовать с республиками Донбасса все правовые аспекты особого статуса, ввиду того, что на данный момент украинская власть не предприняла никаких попыток для начала работы над внедрением формулы Штайнмайера в законодательство Украины. Никонорова отметила, что внедрение формулы Штайнмайера по сути является начальным этапом работы, которую «необходимо осуществить прежде, чем говорить о внеочередных выборах».